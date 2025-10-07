В Подольском роддоме День беременных отметили лекциями и мастер-классами

В Подольском роддоме отметили на День беременных будущих мам познакомили с учреждением и специалистами учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заведующая родильным отделением Татьяна Фастова рассказала о предоставляемой медицинской помощи. Заведующая отделением патологии новорожденных Татьяна Дорофеева ответила на вопросы о выхаживании недоношенных малышей.

Будущих мам проинформировали о социальной поддержке, посвятили в тонкости грудного вскармливания и безопасного ухода за малышами. Представители кадрового центра рассказали о поддержке беременных индивидуальными предпринимателями, а сотрудники ЗАГСа и соцзащиты — об оформлении необходимых документов и выплат.

«Мне очень понравилась атмосфера и внимание персонала. Было полезно узнать обо всех возможностях роддома и о той поддержке, которую нам, будущим мамам, оказывают. Благодаря мастер-классам я получила практические навыки и почувствовала себя увереннее», — сказала будущая мама Дарья Матвеева.

Особое внимание уделили безопасности будущих мам и малышей сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле и вручили беременным световозвращающие элементы и информационные буклеты.

В течение дня проходили мастер-классы по пеленанию и изготовлению игрушек от ДК «Молодежный». Завершился праздник розыгрышем призов от партнеров роддома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.