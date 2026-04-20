В Подольске прошел муниципальный этап фестиваля «Студенческая весна Подмосковья»

16 апреля в ДК им. Лепсе городского округа Подольск прошел муниципальный этап фестивля «Студенческая весна Подмосковья». Более 800 участников показали свои таланты в музыкальных, театральных и танцевальных жанрах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В этом году лучшими стали студенты образовательной площадки № 2 Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Наградить ребят приехал первый заместитель председателя Совета депутатов Евгений Патрушев.Но это только начало! Сейчас идет регистрация на региональный этап. Теперь лучшие студенты Подольска будут бороться за место в делегации Московской области, чтобы представить округ на всероссийском уровне.

Ребята показали хороший уровень и серьезное отношение к делу. Дальше — новые площадки, новые задачи.

«Желаю им не снижать планку и уверенно двигаться вперед», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.