В Подольске мажоретки и барабанщицы поддержали впервые голосующих на выборах

В Подольске ученицы студии мажореток и барабанщиц «Грезы» устроили показательное выступление возле избирательного участка в УСЦ «Юность» и проводили к месту голосования свою коллегу на первое в ее жизни голосование на выборах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Важное событие произошло в жизни ученицы студии мажореток и барабанщиц «Грезы» Василисы Третьяковой. Недавно ей исполнилось 18 лет, и 14 августа она впервые приняла участие в выборах в Совет депутатов округа.

Первое голосование стало для девушки особенным моментом. На избирательный участок она пришла не одна, поддержали юную избирательницу ее подруги. Все девушки надели нарядную форму для выступлений, взяли инструменты и перед УСЦ «Юность» исполнили свои лучшие номера.

«Подольская молодежь на протяжении трех дней активно участвовала в выборах. Пример Василисы Третьяковой показывает, что молодые жители округа активно включаются в политическую жизнь и осознают важность своего голоса в формировании будущего родного края», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.