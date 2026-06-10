В Подольске более 4800 девятиклассников сдали ОГЭ по русскому

Более 4800 девятиклассников Подольска 9 июня сдали обязательный ОГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в штатном режиме, результаты станут известны не позднее 19 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ОГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов наряду с математикой, успешная сдача которых необходима для получения аттестата об основном общем образовании. Предметы по выбору школьники сдавали 5 и 6 июня, сейчас они ожидают результаты.

В первом корпусе гимназии № 4 для проведения экзамена подготовили 16 аудиторий. Пункт проведения экзамена принял 219 девятиклассников из второго корпуса школы «Бородино» и второго корпуса гимназии № 4. Аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения, устройствами блокирования связи, высокоскоростными сканерами и техникой для печати материалов. В проведении аттестации участвовали педагоги, прошедшие специальную подготовку.

«Английский я уже сдала, еще мне предстоит экзамен по литературе. А сегодня — русский язык. Чувствую себя уверенно, я хорошо подготовилась. Решала задания на сайте ФИПИ, где публикуют варианты, которые потом встречаются на экзамене», — рассказала ученица 9Б класса школы «Бородино» Софья Лебедева.

Она добавила, что планирует продолжить обучение в 10–11 классах и рассматривает профессию в сфере медиакоммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.