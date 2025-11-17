В Подольске аниматоры устроили праздник для ребят из Донбасса и Курской области

В Подольске специалисты по работе с молодежью молодежного центра «Территория будущего» для 12 ребят из ДНР, ЛНР и Курской области, находящихся в пункте временного размещения в ДЮОЦ «Мечта» провели подвижные игры и устроили мастер-класс по созданию открыток ко Дню матери. Сыграли в хоккей с мячом и попробовали силы в перетягивании каната. В завершение каждый участник получил на память набор пазлов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята с душой подошли к поздравлению самых дорогих людей. В преддверии Дня матери каждый создал открытку своими руками, украсил ее и вложил в послание искренние слова любви и признательности.

«В открытке я написала, что благодарна маме за то, что она всегда меня поддерживает, умеет выслушать, найти добрые слова и помочь разобраться в ситуации. Для меня очень важно знать, что дорогой человек рядом. С ее помощью я могу справиться с любыми трудностями», — сказала одиннадцатилетняя Софья Гау.

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября, в текущем году он выпадает на 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.