23 августа в подмосковных библиотеках пройдет День открытых дверей. На своих территориях мероприятие проведут 800 библиотек и еще порядка 120 библиотек отметят его 30 августа в домах и дворцах культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ко Дню открытых дверей библиотеки подготовили книжные выставки, презентации, литературные встречи, викторины, квизы, квесты, настольные и компьютерные игры, концерты, спектакли, творческие вечера, выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы по программированию, робототехнике, каллиграфии, шахматам, рукоделию, и другим направлениям. В библиотеках также пройдут творческие встречи с литераторами, художниками и представителями других творческих профессий. Будут организованы тематические фотозоны. В этот день посетители смогут записаться в кружки и объединения, работающие при библиотеках.

В библиотечном информационно-культурном центре им. А. Белого, г. о. Балашиха, состоится встреча с художником, членом Международного художественного фонда, мастером гончарного дела Е. С. Гусаровым. Он расскажет об особенностях профессии мастера-гончара и проведет мастер-класс по лепке и росписи керамических изделий.

Библиотека им. В. В. Королева, г. о. Коломна, приглашает на программу «Лабиринты библиотечных страниц», которая включает экскурсию по библиотеке, мастер-класс по актерскому мастерству «Литературные зарисовки» и многое другое.

Сотрудники городской библиотеки Путешествий, г. о. Коломна, подготовили развлекательную программу «Путешествие начинается здесь: двери открыты» с викторинами, играми и конкурсами.

Городская арт-библиотека, г. о. Коломна, проведет мастер-класс «Виниловый арт» по созданию произведения искусства из виниловых пластинок.

В Губернской библиотеке гостей ждет мастер-класс по вокалу «Петь может каждый», литературное чаепитие «Путешествуем по России» в кафе «Кофе у Крупской».

В Центральной библиотеке им. А. П. Чехова, м. о. Истра, состоится презентация книги «Сторителлинг по-русски» и открытое театральное занятие в Чеховском клубе.

Центральная городская библиотека приглашает жителей Жуковского на «Вечер Лорки и фламенко» с участием танцевальной студии фламенко Viento de faldas Лусии Смирновой.

Библиотека семейного чтения «Очаг» в Электростали проведет акцию «Книга в подарок», а студенты музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина подарят посетителям музыкальный концерт.

В Центральной библиотеке им В. В. Розанова, г. о. Сергиев Посад, гостей ждет выступление участников школы вокала Sunrise-music. Там также проведут награждение читателей в номинациях: «Самая читающая семья», «Книжный гурман», «Читатель-интеллектуал», «Знаток современной литературы», «Самый любознательный читатель».

Для читателей Шаховской центральной библиотеки проведут экскурсии по библиотечным залам, зоне настольных игр, мастер-класс по созданию книжных аксессуаров и обзоры интересных книг из библиотечных фондов. В этот день можно будет записаться в клубы, работающие при библиотеке.

В Чехове Центральная библиотека проведет День открытых дверей «Библиотека XXI века», в рамках которого пройдут музыкальный квиз «Любимые мелодии» и игра-знакомство от Движения первых м. о. Чехов «Колесо Фортуны», а городская библиотека № 2 — профессиональный интенсив «Я — библиотекарь», где каждый желающий сможет попробовать себя в этой профессии.

Центральная библиотека г. о. Щелково приглашает на встречу с крупным российским издательством, производителем и дистрибьютером настольных игр Hobby World, которое представит на Дне открытых дверей свою игровую площадку Hobby Games.

Больше информации о библиотеках Подмосковья и мероприятиях, которые там проводятся, на портале МОе Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.