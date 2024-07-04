В подмосковном Зарайске пройдет фестиваль-путешествие «Достоевский»

В подмосковном городе Зарайске с 20 по 21 июля в местах, где прошло детство писателя Федора Достоевского, состоится фестиваль-путешествие «Достоевский», в рамках которого организаторы объединят современные жанры театра, саунд-арта и современного искусства.

В рамках фестиваля проведут мероприятия с целью переосмысления актуальности тем, которые поднимал в своих произведениях Достоевский, к сегодняшнему дню.

«Фестиваль станет первым культурным событием, сомасштабным личности Достоевского, и обозначит Зарайск в топографии русской литературы наряду с Ясной Поляной и Михайловским как место силы, сформировавшее писателя», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На главной сцене фестиваля состоится премьера спектакля-концерта «Бедные люди» в постановке Мурата Абулкатинова по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте фестиваля. Организаторы приглашают журналистов на пресс-конференцию, посвященную мероприятию. Она состоится 5 июля в 13:00 по адресу в Москве: Чистопрудный бульвар, 23, стр. 1. Получить аккредитацию можно по номерам 8-916-660-9282 или 8-926-206-0316.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для гостей Подмосковья этим летом подготовили уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.