В подмосковном поселке Дорохово пройдет тожественное зажжение новогодней елки

1 декабря в Дороховском Доме культуры Рузского городского округа состоится торжественное открытие праздников. Также во время открытия пройдет игровая программа «Давайте верить в чудеса», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время открытия гостей ждут разнообразные активности: мастер-классы, интерактивные игры, выступления фигуристов, флешмобы, яркая анимация, творческие мастер-классы, предновогодние ярмарки и викторины с конкурсами. Гостей встретят ростовые куклы, создающие атмосферу праздника.

Мероприятие начнется 1 декабря в 17:00 в Доме культуры по адресу: поселок Дорохово, улица Стеклозаводская, дом 19/1. Вход на мероприятие свободный (0+).

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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