В подмосковной Апрелевке мигранты закрылись в подъезде и не пускали домой людей

В подмосковной Апрелевке семейная пара не смогла попасть домой из-за мигрантов, которые, судя по видео, находились в нетрезвом состоянии в подъезде и закрывались в нем с внутренней стороны, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Все происходящее в подъезде сняла на видео местная жительница. 35-летняя женщина вместе с мужем возвращалась домой, когда столкнулась с препятствием в подъезде — четверо мигрантов в обнимку стояли посередине помещения и мешали пройти.

Между женщиной и нетрезвыми мигрантами завязался словесный конфликт. Автор видео за кадром просила мужчин покинуть подъезд, после чего ее саму вытолкали на улицу и закрыли двери с внутренней стороны. Муж местной жительницы хотел вмешаться в ситуацию, но она его отговорила.

В итоге на место происшествия вызвали полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».