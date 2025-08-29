В Подмосковье завершается очередной этап маркировки сельскохозяйственных животных

1 сентября 2025 года завершится очередной этап обязательной маркировки сельскохозяйственных животных, введенный в рамках государственной программы по контролю и профилактике болезней животных, а также для повышения прозрачности и прослеживаемости животноводческой продукции. Этот этап включает регистрацию в системе Россельхознадзора «ВетИС» животных, содержащихся в промышленном секторе, таких как пчелы, пушные звери, верблюды, олени и кролики. Для регистрации используется специально разработанный компонент «Хорриот», который обеспечивает единый учет и надежную идентификацию каждого животного или группы животных. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С 1 марта 2024 года в силу вступило постановление правительства РФ № 550, определяющее сроки и правила маркировки сельхозживотных. Четко прописанные сроки регламентируют, что к 1 сентября 2025 года должна быть произведена маркировка и учет следующих видов животных: пчелы — через групповую маркировку ульев, каждому улью присваивается уникальный буквенно-цифровой код, размещаемый на табличке, закрепленной на стенке улья, пушные звери — лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы и другие - с помощью индивидуальных бирок или вживляемых микрочипов, содержащих уникальный код, верблюды и олени промышленного содержания — с помощью электронных ошейников или чипов и кролики промышленного содержания — также с использованием бирок или вживляемых устройств.

Все эти данные вносятся в платформу Россельхознадзора «Хорриот», которая является компонентом Федеральной государственной информационно-аналитической системы «ВетИС». Эта система обеспечивает комплексный ветеринарный учет, помогает отслеживать передвижение животных, предотвращать распространение заразных и опасных болезней, а также планировать меры по профилактике и борьбе с эпизоотиями. Использование уникальных кодов и автоматизированных платформ существенно повышает эффективность контроля за состоянием и здоровьем сельскохозяйственных животных.

В ведомстве отметили, что данные нововведения представляют собой важный шаг в модернизации системы учета сельскохозяйственных животных в России, способствуют развитию цифровых технологий и обеспечивают более высокий уровень безопасности продовольственного и ветеринарного каскада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.