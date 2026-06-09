В Подмосковье зацвели редкие орхидеи из Красной книги

Массовое цветение орхидных началось в Подмосковье. Власти напоминают, что 24 вида этих растений занесены в Красную книгу Московской области и их сбор запрещен, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В лесах Подмосковья зацвели орхидные — одни из самых красивых и редких растений региона. По данным ведомства, в Красную книгу Московской области включены 24 вида этого семейства, и их сбор может повлечь административную ответственность.

«В Красную книгу Московской области включены 24 вида семейства орхидных. Каждый цветок по-своему красив, но особенно интересен венерин башмачок благодаря своей оригинальной форме. В Подмосковье растут две его разновидности — настоящий и пятнистый. Очень красивы и пальчатокоренники, их больше всего в списке подмосковных орхидей. При этом пальчатокоренник балтийский — один из немногих видов, чья категория редкости в последние годы улучшилась», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Орхидеи отличаются не только внешним видом, но и особенностями развития. В одной коробочке может содержаться около миллиона семян, однако, по наблюдениям ботаников, выживает лишь одно из тысячи. Для прорастания растению необходим симбиоз с патогенными грибами, которые обеспечивают его питательными веществами и защитой. При неблагоприятных условиях этот же гриб может погубить растение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.