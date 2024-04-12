В Подмосковье впервые в РФ создали лифт совместно с дизайнерским бюро

Серпуховским заводом сделан первый шаг на пути к клиенту — впервые в России лифт создан совместно с дизайнерским бюро, сообщил РИАМО депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ранее Серпуховский завод представил инновационную лифтовую кабину. Ее оригинальный футуристический дизайн был создан в студии Артемия Лебедева.

Колунов отметил, что раньше никто и не думал о том, как будет выглядеть устройство, которое поднимает людей или спускает их вниз.

«С появлением на рынке этого лифта люди увидят его и поймут, что хотят купить квартиру в доме, где работает такой лифт», — сказал депутат.

Депутат добавил, что сегодня вся отрасль лифтостроения работает в формате B2B (бизнес для бизнеса).

«Лифтовики строят лифты для монтажников. Производители находятся в заложниках у монтажников», — отметил Колунов.

Он отметил, что людям нужен не сам лифт, им нужна услуга, чтобы лифт доставил их либо вверх, либо вниз.

«Проект Серпуховского завода амбициозен. Посмотрим, что покажет рынок», — заключил Колунов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.