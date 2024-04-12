Серпуховский завод представил инновационную лифтовую кабину

Презентация премиальной отечественной лифтовой кабины состоялась в столице. Ее оригинальный футуристический дизайн был создан в студии Артемия Лебедева, сообщил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом (входит в ГК «Садовое кольцо») Леонид Черноног.

«Когда мы начинали этот проект, у меня не было ожиданий, что мы сможем создать что-то, что лично меня может удивить. Когда появились первые рисунки, меня удивило, как они будут совмещены с нашей концепцией, как это получится сделать в металле. Выяснилось, что мы создали то, что казалось лично мне невозможным. Без помощи Артемия мы бы не справились», — сказал он.

Центром притяжения новой кабины является интерактивное зеркало.

«Поднимаясь в лифте, человек может смотреть те актуальные биржевые котировки, которые именно его интересуют. Если пользователь собирается в дорогу, лифт может показывать информацию о пробках на дорогах, проинформировать о том, какая погода сейчас на улице», — сказал Черноног.

Он заметил, что девушки могут попросить лифт сделать селфи и получить фото на телефон.

«Надеюсь, что те люди, которые будут пользоваться лифтом, получат эстетическое удовольствие», — добавил Черноног.

Лифтовая кабина прошла тестовый прогон, была представлена на одной из крупнейших строительно-отделочных выставок России YugBuild в Краснодаре. По словам управляющего, все, что связано с работой дверей, лебедки и систем безопасности в этом лифте, испытано, надежно и предсказуемо.

Фото - © пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода

«В итоге первые заказы на изготовление этих лифтов поступили из Краснодара», — сказал Черноног.

Управляющий выразил надежду, что и подмосковные строители обратят внимание на новый интерактивный лифт. Уже идет общение с крупным подмосковным застройщиком.

«Раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, теперь же он превращается в эргономичное пространство с абсолютно иным уровнем интеллекта, особой атмосферой эстетики и комфорта, новым уровнем надежности и безопасности», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.