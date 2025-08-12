сегодня в 09:10

В Подмосковье в суд направили дело о мошенничестве с выплатами на 338 млн руб

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческих медицинских организаций. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, генеральный директор ООО МЦ «Гармония» совместно с заместителем директора по экономическим вопросам и соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, предоставили в Территориальный фонд обязательного медстрахования Московской области заведомо недостоверные сведения о якобы оказанных медицинских услугах в условиях дневного стационара 415 гражданам по программе ОМС.

На основании этих сведений из бюджета фонда, в рамках расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, коммерческой организации необоснованно перечислены денежные средства в сумме свыше 334 млн рублей.

Аналогичным образом обвиняемая, являясь генеральным директором ООО «Центр таргетной терапии», предоставила ложные сведения о пяти пациентах клиники с общей суммой страхового возмещения более 4,5 млн рублей.

Ее соучастница и фактический организатор преступлений — заместитель директора по экономическим вопросам, скрылась от следствия и объявлена в международный розыск.

Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.