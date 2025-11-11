В Подмосковье в октябре увеличился спрос на свежую капусту

В октябре в продуктовой корзине жителей региона все чаще встречались свежие овощи. Традиционно осенью начинается сезон домашних заготовок, так, спрос на капусту за месяц вырос почти на треть. Ее используют для квашения, засолки, маринования, приготовления салатов и других блюд, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В октябре в регионе было реализовано более 5,8 тыс. тонн капусты, что на 27,8% больше, чем месяцем ранее — 4,6 тыс. тонн. В среднем в день жители покупали около 200 тонн овоща. Обеспечивают потребность в этой продукции, в том числе и подмосковные аграрии. С начала уборочной кампании с 967 гектаров в регионе собрано почти 52 тысячи тонн капусты. Среди лидеров — сельхозпредприятия Коломны, Дмитрова и Серпухова. Например, на полях «Агрофирмы «Бунятино» собрали более 9 тысяч тонн, в «Предприятии «Емельяновка» — 8,7 тыс. тонн, в АО «Дашкова» — свыше 4,5 тысяч тонн.

Команда Минсельхоза Подмосковья поделилась рецептом маринованной капусты. Для приготовления необходимо взять 1 средний кочан белокочанной капусты, 2 моркови и 3-4 зубчика чеснока. Капусту необходимо нашинковать, морковь натереть на крупной терке, чеснок нарезать тонкими пластинками. Все перемешать в большой миске и слегка помять, чтобы капуста стала мягче. Затем разложить овощи по чистым и стерилизованным стеклянным банкам, не утрамбовывая слишком плотно. Для маринада в кастрюлю налить 1 литр воды, добавить 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли, 100 мл 9%-го уксуса и 100 мл растительного масла. Для аромата можно использовать несколько горошин черного перца и лавровый лист. Следует довести маринад до кипения, затем снять с огня и залить капусту в банках. Накрыть чистыми крышками, оставив при комнатной температуре до полного остывания, после убрать в холодильник. Уже через сутки закуска будет готова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.