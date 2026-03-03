В Подмосковье в 2026 году откроют более тысячи детских лагерей

Более 400 тыс. детей от 7 до 15 лет отдохнут в лагерях Московской области в 2026 году. Для них подготовят свыше тысячи площадок, включая загородные центры, палаточные лагеря и школьные дневные смены, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе ежегодно проходит масштабная оздоровительная кампания для школьников. В 2026 году будут работать оздоровительные центры, палаточные кемпинги и дневные смены на базе школ во время каникул. По программе губернатора Андрея Воробьева вдвое больше детей участников СВО смогут провести лето в подмосковных лагерях.

«Наши детские лагеря уже активно готовятся к началу сезона. В этом году отдыхом будет охвачено более 400 тысяч детей региона», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С 2026 года для детей участников СВО организуют смены не только в комплексе «Литвиново», но и в новых локациях — лагере «Левково» в Пушкино и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Кроме отдыха в Подмосковье, школьники ежегодно выезжают на Черноморское побережье.

Бесплатные путевки получат дети из малообеспеченных семей, дети участников специальной военной операции, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрена частичная или полная компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные организации. Заявление можно подать до 10 ноября текущего года, а с 1 января следующего года прием обращений возобновится. Оформить услугу можно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/932.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.