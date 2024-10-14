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В Подмосковье увеличат площадь особо охраняемых природных зон до 7%

За последние пять лет общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе увеличилась почти в полтора раза. На данный момент в области существует 262 ООПТ регионального значения, под особой охраной находится 283 тысячи гектаров, что составляет более 6% от общей площади региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Основная цель — увеличить показатель до 7% к 2027 году.

Также ведется активная работа по экологическому просвещению и воспитанию населения. В регионе проводятся экскурсии, лекции и мастер-классы, направленные на повышение осведомленности о важности охраны природы.

Усилия, прилагаемые министерством экологии Московской области и всеми, кто участвует в работе ООПТ, приносят ощутимые результаты. Подмосковье продолжает оставаться одним из лидеров в области охраны природы, и это позволяет надеяться на сохранение уникальных уголков природы для будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.