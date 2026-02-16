В Подмосковье упростили перевод дошкольников в первый класс школ-комплексов

Воспитанники детских садов, входящих в состав школ-комплексов Подмосковья, могут перейти в первый класс по упрощенной процедуре без дополнительных документов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подмосковье начался перевод воспитанников детских садов, входящих в состав школ-комплексов, в первый класс по упрощенной схеме. Родителям достаточно написать заявление и передать его воспитателю, чтобы ребенок был зачислен в начальную школу того же образовательного комплекса. Адрес регистрации не влияет на получение места — при наличии заявления оно гарантировано.

Автоматический перевод позволяет будущим первоклассникам и их родителям плавно перейти на новую ступень обучения. Дополнительные документы предоставлять не требуется, так как дети уже зачислены в образовательный комплекс.

Для родителей, которые хотят выбрать другую школу, подача заявлений откроется с 1 апреля на портале госуслуг Московской области. С 6 июля начнется запись в первый класс не по месту жительства, заявления также принимаются через портал госуслуг. Тем, кто остается в своем образовательном комплексе, повторно подавать заявление не нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.