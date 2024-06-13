В Подмосковье умерла 100-летняя ветеран, партизанка и узница концлагеря в Венгрии
В подмосковной Рузе ушла из жизни Александра Еркович — ветеран ВОВ, партизанка и узница немецкого концлагеря в Венгрии. Женщине было 100 лет, сообщает сайт MK.Ru.
Александра Сергеевна умерла вечером 12 июня. Последние 3 года женщина сильно болела, хоть и сохраняла бодрость духа, рассказали ее близкие.
Еркович участвовала во Второй мировой войне — служила связной в партизанском отряде. Когда Александре было 18 лет, она доставляла партизанам оружие, которое прятали под сеном в телеге.
Александру Сергеевну предал односельчанин, из-за чего ее схватили немцы и начали пытать. После поимки девушку отправили в концентрационный лагерь в Венгрии, где она пробыла два года и выжила.
После вызволения из плена Еркович вернулась в родные края и стала работать фельдшером.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.
«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.