В Подмосковье умерла 100-летняя ветеран, партизанка и узница концлагеря в Венгрии

В подмосковной Рузе ушла из жизни Александра Еркович — ветеран ВОВ, партизанка и узница немецкого концлагеря в Венгрии. Женщине было 100 лет, сообщает сайт MK.Ru .

Александра Сергеевна умерла вечером 12 июня. Последние 3 года женщина сильно болела, хоть и сохраняла бодрость духа, рассказали ее близкие.

Еркович участвовала во Второй мировой войне — служила связной в партизанском отряде. Когда Александре было 18 лет, она доставляла партизанам оружие, которое прятали под сеном в телеге.

Александру Сергеевну предал односельчанин, из-за чего ее схватили немцы и начали пытать. После поимки девушку отправили в концентрационный лагерь в Венгрии, где она пробыла два года и выжила.

После вызволения из плена Еркович вернулась в родные края и стала работать фельдшером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.