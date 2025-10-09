В Подмосковье учредили День многодетной семьи

В Мособлдуме в целом приняли закон об установлении нового праздника — Дня многодетной семьи, который будут отмечать 11 октября, передает корреспондент РИАМО.

«Праздник будет отмечаться 11 октября. Дата приурочена ко Дню памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сейчас, когда вопросы демографии находятся в приоритете, когда много говорят о поддержке семей, рождаемости, о том, чтобы в России было как можно больше детей, именно многодетные семьи становятся настоящим оплотом этой тенденции.

«Новый праздник не будет выходным днем, но он призван подчеркнуть, что выбор многодетных семей уважают, их подвиг замечают. День многодетной семьи — это повод для чествований, встреч, благодарностей. В Подмосковье для многодетных семей выстроена одна из самых эффективных в стране систем поддержки. Это и льготы, и земельные участки, различные выплаты. И мы продолжаем эту систему расширять», — отметил председатель.

Брынцалов подчеркнул, что также крайне важно и моральное признание многодетных родителей. Их ежедневный труд — это настоящий подвиг для будущего России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за последние годы в регионе выросло количество многодетных семей.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

