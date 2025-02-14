В Подмосковье стартовала подготовка вожатых в рамках Всероссийского проекта

В Подмосковье началась курсовая подготовка 30 вожатых в рамках пилотного запуска Всероссийского проекта «Вожатские команды Первых», который объединяет студентов вузов по всей стране. В числе участников — студенты Московского государственного института культуры (МГИК), сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Старший вожатый регионального аппарата «Первых» Московской области Леся Черепанова провела встречу с вожатыми МГИКа. Во время встречи участники познакомились с «Движением Первых», обсудили дальнейшие планы и приняли участие в проектной игре, которая помогла определить векторы развития.

«Ребята заряжены на работу! Нас ждут региональные проекты и летняя оздоровительная кампания, куда мы будем их подключать как менторов, наставников для активистов. Уверена, что этот проект — отличный старт для вожатского корпуса »Движения Первых» Подмосковья», — поделилась Леся Черепанова.

Проект «Вожатские команды Первых» направлен на подготовку молодых специалистов, которые будут работать с детьми в рамках профильных смен и образовательно-туристских программ «Университетские смены» в летнюю оздоровительную кампанию 2025 года. Он охватывает 92 вуза и 58 регионов, создавая кадровый резерв в сфере детского отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.