В Подмосковье спасенная после ДТП рысь получила шанс на новую жизнь

В Клину успешно спасли и реабилитировали рысь, найденную в августе сбитой на дороге в Тверской области. Спасением животного занимался парк львов «Земля Прада». Хищницу доставили в клинику в тяжелом состоянии, где ветеринары незамедлительно принялись спасать животное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Особая благодарность ведущему ветеринарному врачу Анне Владиславовне и ее коллегам — Аксинье Николаевне и Александру Вадимовичу Дометовым. Их самоотверженная работа и настойчивость в борьбе за жизнь животного помогли справиться с критическими моментами, включая угрожающий отек мозга. Мы от лица всех сторонников парка искренне благодарим вас за вашу преданность делу и высокий профессионализм. Вы сделали невозможное возможным, и благодаря вам рысь продолжает жить», — прокомментировали ситуацию представители парка «Земля Прайда».

В начале реабилитации рысь проявляла лояльность к людям, однако спустя несколько дней после поступления в парк она начала демонстрировать свою дикую натуру.

После завершения лечения и реабилитации возражение рыси в дикую природу невозможно, считают в «Земле Прайда». Животное пережило серьезную аварию, после которой у нее остаются неврологические проблемы и нарушенная координация движений, и рысь останется в парке для дальнейшего содержания.

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