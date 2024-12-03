В Подмосковье снесли аварийное здание бывшего деревенского клуба

В поселке Раздолье округа Клин был выявлен и снесен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего деревенского клуба. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное кирпичное здание деревенского клуба общей площадью чуть более 220 кв. м было построено в 1977 году. Сооружение долгое время не эксплуатировалось, имелся физический износ конструктивных элементов. Здание было признано аварийным. В 2019 году произошла смена правообладателя объекта.

Полуразрушенное сооружение было внесено в список для ликвидации, затем снесено силами администрации городского округа Клин в текущем году. На сегодняшний день работы по демонтажу полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки и строительного мусора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.