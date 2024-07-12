В Подмосковье штаб пожаротушения развернули рядом с местом падения SSJ-100

В подмосковной деревне Малое Карасево спасатели развернули штаб пожаротушения, территориально он находится рядом с местом крушения пассажирского Sukhoi Superjet 100, пишет РИА Новости .

На месте падения самолета продолжаются пожарно-спасательные работы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Пилоты Sukhoi Superjet 100 увели самолет в лесной массив, где в итоге воздушное судно рухнуло. Это действие спасло местное население от потерь среди людей и разрушений. Авиакатастрофа забрала жизни двух пилотов и бортпроводника.

Ранее была опубликована вся хронология печально известного рейса SSJ-100. Самолет взлетел в 14:52, а спустя восемь минут он рухнул в лес под Коломной.