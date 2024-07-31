В Подмосковье рассказали, чем можно заболеть, если купаться в запрещенном месте

В летний период многие жители Подмосковья проводят свое свободное время у водных объектов, чтобы освежиться в прохладной воде. Однако спасатели напоминают жителям и гостям региона о том, что не все водоемы подходят для купания, и неосторожный пловец может столкнуться в воде с паразитными заболеваниями и возбудителями энтеровирусных инфекций, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что специалисты рекомендуют населению купаться только в специально оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев и трагедий. На диких же пляжах не дежурят спасатели, на дне лежат посторонние предметы и мусор, а в воде живут паразиты и болезнетворные бактерии.

«Гражданам стоит ответственно относиться к выбору мест для купания и обращать внимание на некоторые детали, которые помогут распознать опасный водоем. Водный объект не подходит для плавания, если есть цветение воды, неприятный запах, купающиеся животные, водоплавающие птицы, свалки, стоки отходов и стоячая вода. В водоемах со стоячей водой чаще всего гниют растения и мусор, нет течения, которое уносит грязь и заразу, разлагается помет (птичий и не только), копятся сточные воды различных объектов и могут обитать паразиты — источники кожных и кишечных заболеваний», — сказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам Щетинина, после посещения запрещенных для купания мест человек может заразиться кишечным гриппом, гепатитом А, лямбиозом, амебиазом, шигеллезом, колиэнтеритом и др.

«Отдыхающий, который решил просто «помочить» ножки, может получить зуд купальщика (церикариоз), поражение синегнойной палочкой и токсинами сине-зеленых водорослей. Жителям необходимо принять меры, если после купания в запрещенных местах появились покраснение кожи, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, температура, зуд, сыпь, кашель, насморк и воспаление глаз. В таких случаях лучше всего обратиться к врачу и сообщить о возможном контакте с зараженной водой», — рассказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» уточнил, что иногда для заражения достаточно просто проглотить пару капель, ныряя или играя в водоеме, потереть лицо (глаза, нос, рот) мокрыми руками, поэтому любителям активно отдыха необходимо сохранять бдительность и выбирать для купания только оборудованные места, а также в чрезвычайных ситуациях обращаться за помощью в экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.