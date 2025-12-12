В Подмосковье расширяют работу школьных лесничеств

Московская область занимает лидирующую позицию по активности школьных лесничеств и их количеству. А число естественно-научных программ дополнительного образования, в том числе по агроэкологии и основам сельского хозяйства, превышает 1,2 тысячи. По ним занимаются более 33 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подмосковье функционируют 178 школьных лесничеств, которые охватывают более 3,5 тысячи школьников. В связи с ростом интереса к индустрии лесного хозяйства в этом году открылось одиннадцать новых школьных лесничеств в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске, Талдоме. Ребята изучают и сохраняют лесные экосистемы, учатся рационально использовать растительные ресурсы, а также занимаются ботаникой.

В 2026 году работа по развитию школьных лесничеств будет усилена. Одной из ключевых задач является популяризация отрасли и лесных профессий. Запланирована разработка программ по ранней профориентации, также темы по лесничеству войдут в программу «Разговоров о важном». Появятся новые просветительские проекты, а в летних лагерях увеличат количество профильных смен. По линии добровольчества будут запущены программы научного волонтерства, а естественно-научные программы в центрах «Точка роста» будут дополнены темами по охране окружающей среды.

Эти инициативы были озвучены на круглом столе с участием Министерства образования Московской области и Комитета лесного хозяйства, посвященном перспективам развития школьных лесничеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.