В Подмосковье прошло награждение участников фестиваля «Радуга талантов»
Фото - © Министерство образования МО
В лингвистической школе городского округа Люберцы прошел финал областного фестиваля творчества «Радуга талантов», посвященного поддержке и развитию талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Фестиваль «Радуга талантов» направлен на выявление и поддержку способных и талантливых детей в возрасте от 6 до 18 лет. Участники продемонстрировали свои навыки и творческие способности в таких номинациях, как «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», а также в подноминациях «Вокал», «Жестовое пение», «Танец», «Танец на коляске», «Инструментальная музыка», «Малые театральные формы», «Фольклор» и «Оригинальный жанр».
Гала-концерт стал ярким завершением фестиваля, в рамках которого были награждены призеры и победители за 2023-2024 учебный год.
В пресс-службе ведомства добавили, что на церемонии награждения более 260 участников получили дипломы и памятные подарки. Это стало значимым событием не только для них, но и для их семей и педагогов, поддерживающих юные таланты.
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