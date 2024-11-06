В Подмосковье пройдет форум «Ценности здорового образа жизни»

Представителей профильных организаций и ведомств приглашают принять участие в форуме «Ценности здорового образа жизни», который состоится 22–23 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов форума.

Цель форума: собрать предложения и лучшие решения по формированию ценностей здорового образа жизни в стране, утвердить конструктивные предложения во исполнение отдельных пунктов утвержденного плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сформировать всероссийское сообщество лидеров сферы ценностей здорового образа жизни.

Количество участников: до 250 человек.

Список участников: члены ОПРФ профильных комиссий, региональных общественных палат, координационного совета при ОПРФ, представители региональных центров здоровья, представители профильных органов власти, общественники по теме ЗОЖ, эксперты, СМИ.

Организаторами мероприятия являются: координационный совет при общественной палате Российской Федерации по поддержанию и развитию норм здорового образа жизни у российских граждан, комиссии общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России).

С целью подготовки к форуму до 18 ноября необходимо заполнить анкету участника, пройдя по ссылке.

Участие в форуме бесплатное, проезд, проживание и питание осуществляется за счет направляющей стороны. По возникающим вопросам обращаться в дирекцию форума по эл. почте: i.aglicheva@oprf.ru.

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