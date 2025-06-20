В Подмосковье продолжается реализация проекта «Капитаны образования»

Накануне в корпоративном университете развития образования (КУРО) прошло очередное мероприятие проекта «Капитаны образования», который направлен на развитие кадрового потенциала системы образования в Московской области. В мероприятии приняли участие руководители и будущие лидеры системы образования, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Основными темами обсуждения стали управление финансами, а также обеспечение безопасности и организации платных образовательных услуг. Участники обменялись опытом и лучшими практиками, что позволило выявить актуальные проблемы и возможные пути их решения.

В ходе мероприятия прошел тренинг по командному развитию, который способствовал укреплению взаимодействия между участниками и развитию навыков эффективного сотрудничества. Также была проведена лекция, посвященная инновационным методам симуляционных технологий для управленцев.

Мероприятие подтвердило значимость проекта «Капитаны образования» для развития кадрового потенциала региона. Участники не только расширили свои знания в ключевых областях управления образованием, но и подготовились к предстоящим преобразованиям, которые будут способствовать внедрению современных практик в образовательных организациях Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.