В Подмосковье продолжается акарицидная обработка парков культуры и отдыха, направленная на снижение численности клещей и обеспечение безопасности посетителей. Первая обработка была проведена в апреле текущего года, за ней последовала вторая волна в июле. На прошлых выходных акарицидная обработка была осуществлена в парках Коломны и Дубны. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

До конца сентября запланированы обработки еще в парках Лобни. В августе и сентябре повторные обработки прошли уже на 164 парковых территориях. На 23 территориях повторная акарицидная обработка не требуется.

Обработка от клещей осуществляется методом влажной дезинсекции, при котором специальное средство распыляется на траву, деревья и кустарники по всей территории парка. Этот метод позволяет эффективно снизить численность клещей и минимизировать риск их укусов у посетителей.

За сутки до начала работ информация о предстоящей обработке доводится до жителей и гостей парков через чат общественного совета. В день проведения мероприятий доступ на обработанную территорию временно ограничивается для обеспечения безопасности посетителей. Работы обычно проводятся в утренние часы, а после завершения обработки на территории устанавливаются информационные таблички, информирующие о проведенных мероприятиях.

Средний срок действия акарицидов составляет примерно полтора месяца. Данные санитарно-эпидемиологические мероприятия являются частью комплексной работы по обеспечению безопасности и комфорта отдыхающих в парках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.