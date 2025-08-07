В Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы

сегодня в 14:32

Днем 7 августа в Московском регионе ожидаются грозы и дожди. В Подмосковье на фоне этого продлили «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о непогоде продлится в Московской области до 21 часа 7 августа. В это время в регионе будут идти кратковременные дожди, местами ливни. Также будет греметь гроза.

В Москве до 18 часов 7 августа тоже действует «желтый» уровень опасности, но из-за дождя. Синоптики сообщили, что город накроют ливни, местами сильные.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве отметили, что 7 августа город накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Жителям напомнили о мерах безопасности.