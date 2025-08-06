Москвичей предупредили о сильном ливне 7 августа

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7 августа Москву накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Жителям столицы необходимо соблюдать меры предосторожности на улицах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В четверг в период с 05:00 до 18:00 на территории мегаполиса ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Москвичам напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Также необходимо избегать шатких конструкций.

Находясь за рулем во время непогоды, необходимо снизить скорость движения, избегать обгонов и резких маневров. Парковать автомобили возле деревьев нельзя.

В случае ЧП можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Между тем «желтый» уровень опасности ввели на 7 августа в Московском регионе из-за грозы. Он будет действовать с 9:00 до 18:00.