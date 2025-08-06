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«Желтый» уровень опасности ввели на 7 августа в Московском регионе из-за грозы

Из-за грозы в Подмосковье и столице с 9 до 18 часов 7 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Днем 7 августа в регионе прогнозируются кратковременный дождь, местами ливень и гроза.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили также в Костромской и Рязанской областях ЦФО.

Еще в Подмосковье до 20 часов 6 августа действует следующий, «оранжевый», уровень. Его объявили из-за опасности наводнений.