В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения

В Московской области из-за угрозы наводнения был введен «оранжевый» уровень погодной опасности. Также в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Синоптики утверждают, что опасное явление будет наблюдаться на реках Протва у Вереи, Нара у Наро-Фоминска, Волошня у деревни Чертаново, Озерна у деревни Городище, Катыш у села Троицкое, Малая Истра у деревни Киселево. Может произойти затопление речных пойм, сооружений и дорог.

«Оранжевый» уровень предупреждает о погоде, потенциально опасной для населения. Он будет действовать в Московской области до 20 часов 6 августа.

Между тем и в Москве, и Подмосковье также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения продлится до 21 часа 5 августа. В это время в Московском регионе ожидаются сильные дожди с грозами. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

Ранее пешеходный мост размыло в Рузском округе из-за сильного ливня. Кадры с места происшествия опубликованы в Сети.