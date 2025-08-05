Обломки торчат из воды: пешеходный мост под Рузой размыло
Пешеходный мост размыло Рузском округе мощным ливнем
В деревне Поречье под Рузой обильными осадками размыло пешеходный мост, сообщает «Москва с огоньком».
На видео с места инцидента показано, что вода сливается с дороги по обе стороны моста. Люди идут по ручью. Также размыло асфальт.
В воде виднеются обломки конструкции, доски. А сама вода мутная, коричневая.
За минувшие сутки в Московской области прошел мощный ливень. Также дождь с грозой ожидается в регионе и во вторник.