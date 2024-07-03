В Подмосковье подвели итоги просветительской деятельности общества «Знание»

В Коломенском ГСГУ подвели итоги просветительской деятельности Российского общества «Знание» в Московской области. Ректор университета Жанна Леонова, которая является руководителем регионального отделения, озвучила результаты работы за учебный год, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

За прошедший год было организовано более 370 встреч, на которых 16 тыс. слушателей смогли узнать что-то новое и полезное для себя. ГСГУ, являющийся опорной площадкой Российского общества «Знание» в Подмосковье, также внес значительный вклад в просветительскую деятельность. Примерно 60 преподавателей и студентов университета провели более 230 лекций, открытых уроков, мастер-классов и дискуссий в течение учебного сезона. Их знаниями смогли поделиться с аудиторией более 12,5 тыс. человек, как в офлайн, так и в онлайн формате. Лекции охватывали широкий спектр тем, от российской истории и культуры до патриотизма, достижений науки, карьеры и информационной безопасности.

Ректор ГСГУ подчеркнула значимость прямого человеческого взаимодействия в процессе обучения и передачи знаний. Она отметила, что несмотря на технологический прогресс, компьютеры не способны полностью заменить живое общение. Важность личного контакта особенно велика, когда речь идет о диалоге между экспертами и молодежью, где эксперты не только отвечают на вопросы, но и делятся своим уникальным опытом, стимулируя интерес и вдохновение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.