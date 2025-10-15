В Подмосковье парк сельхозтехники увеличился почти на 2,5 тыс единиц

За 3 года аграрии Московской области приобрели около 2,5 тысяч единиц новой сельскохозяйственной техники. Среди них — 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также 2 тысячи единиц других видов машин, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Для обновления технической базы наших аграрных предприятий в Московской области мы создали свою программу: из регионального бюджета возмещаем часть затрат на приобретение техники и оборудования — от 20 до 50%. Субсидии направляются, прежде всего, на обновление машинно-тракторного парка в молочном животноводстве, растениеводстве, птицеводстве, а также на улучшение инфраструктуры картофеле- и овощехранилищ. Дополнительно с 2024 года реализуем пилотный проект совместно с „Росагролизингом“ — авансируем первоначальный лизинговый платеж в размере до 3,5 миллионов рублей. Средства напрямую поступают в лизинговую компанию, что ускоряет процесс поставок техники. Сейчас программа охватывает колесные тракторы не ниже 5-го тягового класса, прорабатываем вопрос расширения этого перечня с учетом реальных потребностей наших хозяйств», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году по данной программе до 3 получателей было доведено 10,5 миллионов рублей, в этом году — 12,6 миллионов рублей. В настоящее время в парке сельхозтехники Московской области — свыше 3,9 тысяч тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Возможность запуска федеральных программ позволит расширить поддержку — сделать сельхозтехнику, в первую очередь, отечественную, более доступной для аграриев.

Всего в регионе в 2025 году для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК предусмотрено 36 субсидий. Требования к получателям по каждой мере поддержки, перечни документов, которые необходимо приложить к заявкам на отбор, и другие подробности собраны на интерактивном портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.