В Подмосковье отремонтировали 8 школ в рамках нацпроекта

В текущем году в Подмосковье в рамках реализации национальных проектов капитально отремонтировали 8 школ и открыли 2 поликлиники, сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

«Общий объем финансирования национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» составляет 13 млрд рублей, из них почти половина – 6 млрд рублей – из средств федерального бюджета. Уже открыты 2 поликлиники на 1150 посещений в смену в городских округах Котельники и Ленинский», — сказал Прянчиков во время 122-го заседания Московской областной думы.

Он отметил, что планируется открытие еще 2 поликлиник на 1 тыс. посещений в смену в Люберцам и Богородском округе. Кроме того, в учреждения здравоохранения региона поставлено около 117 единиц медицинского оборудования.

Выступая в Мособлдуме, Прянчиков выделил нацпроект «Молодежь и дети». На его реализацию предусмотрено примерно 13 млрд рублей. В его рамках после окончания капитального ремонта в Подмосковье открылось 8 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.