В Подмосковье отметили День молодежи

В преддверии Дня молодежи, который отмечают 28 июня, во всех муниципалитетах Подмосковья прошли тематические мероприятия и волонтерские акции. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию, активисты и вожатые провели молодежный фестиваль с тематическими площадками. В рамках мероприятия прошел марафон идей «Создаем Будущее!», на котором участники презентовали проекты в сфере молодежного предпринимательства и социальных инициатив.

Также активисты организовали акцию «Молодежь помогает» — участники провели уборку общественных территорий, помогали пожилым людям и ветеранам, собирали гуманитарную помощь.

В рамках еще одной инициативы — «Молодежь сегодня» — учащиеся делились историями своих достижений и успехов.

Участники проекта «Навигаторы детства» совместно с представителями «Движения Первых» организовали Всероссийскую акцию «Молодежь вместе», в ходе которой прошли встречи с молодежными лидерами из разных регионов и квест-игра, посвященная Году дружбы.

В ведомстве подчеркнули, что активная молодежь — это движущая сила для устойчивого и успешного будущего страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.