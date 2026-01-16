В Подмосковье отметили День горячей пищи и рассказали о пользе местных овощей

День горячей пищи ежегодно отмечают 16 января, напоминая о пользе первых блюд и свежих подмосковных продуктов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

День горячей пищи традиционно ассоциируется с ароматным борщом, который согревает в зимние дни и насыщает витаминами. Основные ингредиенты для первых блюд — морковь, картофель, капуста, лук, зелень и мясо — доступны жителям Подмосковья благодаря развитию агропромышленного комплекса региона.

В 2025 году в Московской области собрали более 375,8 тысячи тонн картофеля, свыше 86 тысяч тонн моркови, 62 тысячи тонн свеклы и 56 тысяч тонн капусты. Использование местных овощей способствует поддержке здоровья и отечественного сельского хозяйства.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют для насыщенного вкуса борща добавлять в конце варки немного свежего свекольного сока, а капусту предварительно обжаривать с морковью и луком для сохранения структуры и хрустящего вкуса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.