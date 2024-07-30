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В Подмосковье опубликовано почти 40 закупок за неделю

С 22 июля по 26 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 39 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в регионе ищут подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов в МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс» в Дедовске.

Также работы по проектированию и капитальному ремонту состоятся в Жуковской областной клинической больнице.

В Кашире после определения подрядчика построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком.

В городском округе Серпухов начнется благоустройство общественной территории «Сказка», а в городском округе Коломна благоустройство карьера «Западный».

В городских округах продолжаются работы по строительству блочно-модульных котельных, реконструкции котельных и водозаборных узлов.

Также продолжаются работы в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (опубликованы закупки в г. о. Воскресенск, г. о. Ступино, Долгопрудном и Богородском г. о., г. о. Солнечногорск и Серпухове, Жуковском г. о.).

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.