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В Подмосковье обсудили стратегии развития образования на период до 2036 года

14 января 2025 года на базе Инженерной школы Дмитровского муниципального округа состоялась форсайт-сессия по стратегии развития образования на период до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В работе стратегической сессии приняли участие 110 делегатов из Долгопрудного, Дмитрова, Дубны, Королева, Клина, Лобни, Мытищ, Сергиева Посада, Солнечногорска, Талдома, Химок и Пушкина.

Форсайт-сессия была организована по 7 ключевым направлениям, что позволило глубже проанализировать существующие вызовы и выработать предложения для ответов на них. Основными направлениями работы стали: воспитание, ученик, родитель, технологии и методы обучения, учитель, содержание образования, инфраструктура.

При подведении итогов заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова отметила важность начала масштабного профессионально-общественного обсуждения приоритетов образования будущего.

«Форсайт-сессия в Дмитровском муниципальном округе стала первой из пяти запланированных стратегических сессий в Московской области», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.