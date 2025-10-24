В Подмосковье обсудили переход на федеральную систему племенного учета

22 октября на базе АО «Московское» по племенной работе в Ногинске состоялся семинар «Цели, задачи и вопросы при ведении племенного учета в ФГИС ПР». Мероприятие было организовано при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках подготовки к запуску в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. В семинаре приняли участие руководители и специалисты хозяйств по разведению крупного рогатого скота Подмосковья, а также сотрудники профильных научных учреждений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что ключевым спикером мероприятия выступил Владимир Викторович Марфич, руководитель проекта по созданию ФГИАС ПР. Он подробно разъяснил специалистам хозяйств основные принципы работы в новой информационной системе и поставил задачи, которые необходимо решить племенным хозяйствам для успешной подготовки к переходу на новую систему. Участники семинара также были ознакомлены с текущим состоянием племенной базы молочного крупного рогатого скота Московской области и с предстоящими изменениями в системе государственной поддержки племенного животноводства, запланированными на 2026 год.

Практической частью мероприятия стала выводка быков-производителей молочных и мясных пород, принадлежащих АО «Московское». Особый интерес у специалистов вызвали молодые быки голштинской породы, полученные путем эмбриотрансплантации от выдающихся предков мирового уровня. Эти животные представляют исключительную генетическую ценность, так как относятся к редким линиям голштинской породы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.