В Подмосковье обозначили приоритеты работы депутатов на летний период

В сентябре пройдут выборы депутатов в советы депутатов в 25 городских округах Подмосковья. В Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминске пройдут довыборы. Избирательные участки будут работать в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

Кроме того, 22 июля стартовала подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. До 2 сентября можно подать заявление на портале государственных услуг.

«Выборы затронут треть от общего числа избирателей Московской области — более 2,5 млн. человек. Важно, чтобы жители были в курсе предстоящих выборов, знали даты и кандидатов. И, конечно, мы с вами должны контролировать сам выборный процесс. Всё должно пройти легитимно и прозрачно», — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что перед парламентариями также стоит важная задача по контролю за строительством и ремонтом социальных и инфраструктурных объектов.

«Сейчас на «финишной прямой» подготовка детских садов и школ к новому учебному году. Важно, чтобы вовремя открылись все запланированные объекты — новые и те, что после ремонта. С 1 сентября должны заработать 24 новые школы и 10 детских садов. Еще 41 школа и 23 сада откроются после капремонта. Там, где есть хоть малейший намёк на пробуксовку по срокам, вопросы к качеству работ, другие трудности — необходимо оперативно решать ситуацию вместе с главами и министерствами», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, самое пристальное внимание — подготовке к отопительному сезону. В этом году должны модернизировать 41 объект — это котельные, а также 182 км сетей. Кроме того, приступят к обновлению еще 137 котельных и 273 км сетей.

Спикер Мособлдумы добавил, что будет продолжена работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Необходимо уделять внимание личным встречам с бойцами, поддерживать их близких. Нельзя сбавлять темпа и по гуманитарной помощи. На фронте и новых территориях ее очень ждут. Наш долг — не подвести бойцов и мирных жителей», — добавил Игорь Брынцалов.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.