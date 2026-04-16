В Подмосковье напомнили правила подготовки квартиры к отъезду

Рекомендации по подготовке квартиры к длительному отсутствию опубликовали в Московской области в преддверии дачного сезона. Жителям советуют заранее проверить газ, электроприборы, воду и меры безопасности, чтобы избежать бытовых аварий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Перед отъездом специалисты рекомендуют перекрыть газовый кран, убедиться в отсутствии запаха газа и проверить, что все конфорки и духовка выключены. Оставлять включенные газовые приборы категорически запрещено.

Необходимо отключить от розеток все электроприборы, кроме холодильника, а также обесточить удлинители, бойлеры, обогреватели и кондиционеры. Это снижает риск короткого замыкания и возгорания. Кроме того, следует перекрыть воду на стояках, проверить смесители и трубы на протечки, отключить стиральную и посудомоечную машины.

Окна и форточки нужно плотно закрыть, даже в теплую погоду, чтобы их не распахнуло ветром. С балкона рекомендуется убрать вещи, которые могут испортиться, и проверить фиксаторы. Перед отъездом также важно вынести мусор, убрать скоропортящиеся продукты и протереть раковину, чтобы избежать неприятных запахов.

Для дополнительной безопасности следует закрыть дверь на все замки, проверить домофон, не оставлять ключи в доступных местах, убрать документы и ценности в надежное место. При возможности можно установить камеру или сигнализацию и попросить соседей присмотреть за квартирой. Также перед отъездом стоит полить комнатные растения и выключить свет во всех помещениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.