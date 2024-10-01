В Подмосковье на кафедре госзакупок вручили дипломы выпускникам

1 октября 2024 года в доме правительства Московской области состоялось вручение дипломов магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление государственными и муниципальными закупками» Государственного университета просвещения. Об этом сообщает пресс-служба к омитета по конкурентной политике Московской области.

«Мы уверены, что полученные знания помогут вам эффективно трудиться на благо нашего региона», — обратилась к выпускникам министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

С 2016 года кафедра государственных закупок, менеджмента и государственного управления Государственного университета просвещения осуществляет подготовку профессионалов в сфере государственных (муниципальных) и корпоративных закупок. На кафедре получили высшее образование в сфере закупок более 300 магистров, повысили свою квалификацию более 1 000 человек. Выпускники кафедры активно участвуют в жизни Московской области, многие работают в государственных и муниципальных органах и учреждениях.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов ЕАСУЗ вы можете найти курсы по организации закупочных процедур, а также обучающие материалы по тематике земельно-имущественных торгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.