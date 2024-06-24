В Подмосковье можно заключить брак в 25 самых красивых парках региона

В Московской области можно заключить брак в 25 самых красивых парках региона, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Данную услугу запустили с 1 мая.

«Уже порядка 500 пар выбрали парки Подмосковья для регистрации своего брака», — сказал Кирюхин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Также, как отметил министр ранее, заключить брак помимо традиционных дворцов бракосочетания и управлений ЗАГС в этом году уже можно и в МФЦ. Процесс занимает около 15 минут.

Он добавил, что в Подмосковье действуют 58 выездных площадок для торжественной регистрации браков.

Ранее в Подмосковье запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.