В Подмосковье иностранцев будут штрафовать за незаконную трудовую деятельность

Судебные приставы Подмосковья взыскивают административные штрафы с иностранных граждан за нарушение требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Действующим миграционным законодательством РФ установлено, что иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу или патента. Однако в ходе выездных проверок сотрудники миграционной службы регулярно выявляют факты незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности.

Данное правонарушение подпадает под действие ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере от 5 до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Исполнительный документ о взыскании такого административного штрафа с иностранного гражданина, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего, поступил в Люберецкий районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области. В рамках исполнительного производства сотрудники службы вынесли постановление об обращении взыскания задолженности на денежные средства должника, находящиеся в банке. В связи с тем, что в срок, установленный законом для добровольного исполнения, штраф не был уплачен, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора.

Аналогичное исполнительное производство было возбуждено в Серпуховском районном отделе ГУФССП России по Московской области в отношении гражданина одной из среднеазиатских республик. К административной ответственности он был привлечен за трудоустройство разнорабочим без соответствующего разрешения либо патента уполномоченных органов исполнительной власти. В рамках исполнительного производства сотрудник службы также вынес постановление о взыскании исполнительного сбора и обратил взыскание задолженности на денежные средства должника, находящиеся на счетах в кредитных учреждениях.

В результате, и административные штрафы и исполнительский сбор были взысканы в принудительном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.