В Подмосковье финалист национальной премии сменил сферу деятельности

Финалист Национальной премии «Россия — страна возможностей», организатор онлайн-конкурса «17 независимый баттл», проектов «ПРО БАТТЛ» и «ПРО ПЕСНИ» Александр Дроздов оставил работу начальника смены в аэропорту, чтобы создавать яркие проекты в мире музыки, которые помогают начинающим артистам получить признание. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

История Александра Дроздова о том, как полностью изменив жизнь, добиться успеха и реализовать свое призвание в творчестве, связана со сменой деятельности. Долгое время он работал в аэропорту Внуково начальником смены, совмещая работу с музыкальной деятельностью: организацией проектов и продюсированием. Однако, со временем творческая часть жизнистала расширяться и совмещать это с привычным рабочим графиком оказалось невозможно. Тогда Александр решил уйти с работы. Сразу после этого, он создал платформу для музыкантов, где любой исполнитель может прислать свою песню и ее оценят. Александр подал свою идею на грант на Тавриде и выиграл миллион рублей для реализации своего проекта — с этого началось масштабирование его музыкальной деятельности. Сейчас на музыкальной платформе реализуются многие проекты Александра, такие как «ПРО ПЕСНИ», «ПРО БАТТЛ», экспресс-турниры, «Лучшая песня месяца».

За девять лет музыкальной деятельности Дроздову удалось прийти к одной из своих главных целей — организации независимого баттла. «17 независимый баттл» — это крупнейший онлайн конкурс, в котором приняли участие многие звезды, в том числе Егор Крид, ST, Джарахов, L’One (Леван Горозия) и другие. Проект полетел и Александр стал медийной личностью. В его активе интервью таким изданиям как GQ, The Flow, Mash, Коммерсантъ, Daily Afisha.

«Я сам был артистом и у меня есть разный опыт участия в конкурсах, где я четко понял, что хочу делать. Для меня принципиально важно, чтобы в нашем конкурсе исполнители побеждали честно, и чтобы мы сами были знаком качества. Начинал с фестивалей с 2010 года, а в 2019 году с командой пришли к организации крупнейшего онлайн-проекта — „17 независимый баттл“, дальше уже поняли, что нам интересно делать именно конкурсы песен, так как это открывает для музыкантов новые возможности», — сказал Дроздов.

Благодаря упорству, таланту и профессионализму команды Александра, проект «ПРО БАТТЛ», стал одним из самых ярких событий в мире музыки. Организаторы перевыполнили все поставленные цели по количеству участников и медиаохвату вдвое, что стало подтверждением успешности и значимости инициативы Александра.

«Суть проекта — дать возможность молодым музыкантам показать себя в написании песен на разные темы, в строгие дедлайны в режиме онлайн. Баттл — это турнир, то есть здесь исполнители соревновались в том, чей трек лучше. Победитель первого сезона Джей Мар получил 350 000 рублей», — отметил Дроздов.

Также с 2010 года вместе с командой Александр специализируется на организации концертов таких исполнителей как: Bahh Tee, RAM, Кравц, Триада, Loc-Dog, Интонация. А с 2022 года они решили проводить большое оффлайн-мероприятие — музыкальную премию«ПРО ПЕСНИ». И вот уже два года подряд на этой премии награждают талантливых музыкантов со всей страны статуэтками и подарками. Этот год не станет исключением.

«ПРО ПЕСНИ» — большой конкурс, который проходит в трираунда. Этот проект помогает продвинуться молодым исполнителям, становится отправной точкой в начале их творческого пути, позволяет получить своих первых слушателей и обратную связь. Благодаря профильным экспертам, начинающие музыканты получают новые знания и полезные советы. Каждый талантливый певец — участник конкурса — может получить финансовое вознаграждение в размере 500 000 рублей, привлечь внимание лейблов, продюсеров, выиграть продвижение, возможность выступать на офлайн мероприятиях проекта, а также оказаться в большом музыкальном сообществе людей, увлеченных музыкой.

Благодаря Александру Дроздову и его команде уже многие исполнители смогли раскрыть свой потенциал и получить признание зрителей, например, участниками его проектов стали: Анет Сай, Джей Мар, Slame, 5УТРА, Ирина Тонева, Илья Соболев, MIRAVI, Андрей Гризли и другие. Артисты, которые внимательно прислушиваются к советам проекта, быстро становятся популярными. Это можно отследить по стриминговым сервисам, упоминаниях в средствах массовой информации. Рейтинги у победителей достигают несколько миллионов прослушиваний. Артисты, которые не стали победителями проекта «ПРО ПЕСНИ», также получают поддержку с дистрибуцией, концертами и продвижением.

«Мы уйдем «в телевизор» рано или поздно, но глобально будем площадкой номер один, куда можно прислать песню и получитьобратную связь. Мы будем витриной для того, чтобы показать свое творчество и найти там или аудиторию или лейбл/продюсера», — сказал Александр Дроздов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность обеспечения доступности услуг.

«Наша задача — чтобы государственные сервисы работали четко, как в аптеке, были доступными каждому. Мы стараемся делать так, чтобы людям не нужно было обивать пороги и просиживать в приемных в ожидании элементарной справки», — подчеркивал губернатор.