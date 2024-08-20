сегодня в 14:03

В Подмосковье более 35,5 тыс родителей получили выплату на новорожденного

В Московской области при рождении ребенка родители могут получить единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так с начала года более 35,5 тыс. родителей уже получили выплату», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме.

Выплата предоставляется за счет регионального бюджета и общий объем выплаченных средств составил более 710 млн рублей.

2024 год в России объявлен Годом семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.